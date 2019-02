Dois médicos do Hospital de São João, no Porto, deveriam ter feito uma cirurgia apenas reconstrutiva. Ordem dos Médicos fala em "infracções graves" e "negligência grosseira".

Em março de 2016, Susana Tomé submeteu-se a uma mastectomia à mama direita, na qual tinha tido cancro, no Hospital de São João, no Porto. No entanto, quando acordou da anestesia, viu que lhe tinha sido também retirada a mama esquerda sem a sua autorização. De acordo com o Jornal de Notícias, os dois médicos responsáveis foram punidos pela Ordem dos Médicos com uma suspensão de 10 e 21 dias. A decisão foi confirmada este mês pelo Conselho Superior da Ordem.



A mulher, que diz ter perdido uma parte do corpo "que não é recuperável", vai dar entrada nos próximos dias com um processo cível no Tribunal Administrativo do Porto contra os médicos.



"Todos os dias tenho dores, além da revolta que sinto, que continua a crescer, mais e mais", disse ao jornal Susana Tomé, lamentando a pena "demasiado leve e vergonhosa" aplicada pela Ordem dos Médicos.



Após ter sido diagnosticada, em 2009, com um carcinoma invasivo na mama direita, foi-lhe retirada uma parte superior do peito. Anos depois, decidiu reconstruir. "Propuseram-me fazer mastectomia total, com reconstrução imediata, das duas mamas. Eu não quis, porque uma nunca tinha estado doente", explicou. Em 2016, consentiu a mastectomia à mama direita e "a simetrização da mama esquerda, com eventual prótese de gel de silicone".



Assinou o consentimento (CIEL) na presença de Álvaro Silva, diretor do Serviço de Cirurgia Plástica do hospital e médico que iria fazer a reconstrução. Mas foi José Luís Fuogo, oncologista cirúrgico e coordenador do Centro de Mama, a primeira pessoa a operar Susana.



"O erro ocorrido deveu-se a falha de comunicação" entre os arguidos, revela a decisão da Ordem dos Médicos. O oncologista não consultou o CIEL, mesmo tendo sido alertado por uma enfermeira e por uma anestesista. Consultou apenas o processo eletrónico, onde Álvaro Silva não tinha inserido a decisão da mulher. A Ordem revela "infrações graves, praticadas com negligência grosseira".