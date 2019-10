O Centro da Mama do Hospital de São João, no Porto - o único do Serviço Nacional de Saúde certificado a nível europeu -, funciona há 11 anos em contentores. Criado em 2008, neste centro realizam-se 12 mil consultas por ano em instalações provisórias. Mas, de acordo com o Jornal de Notícias, o Centro da Mama espera conhecer um novo espaço já em 2020."Somos um bocadinho do que se passa com o 'Joãozinho' [ala pediátrica]. O sítio para onde vamos mudar já está a ser limpo e preparado para que as obras possam começar", explicou ao jornal o coordenador do Centro da Mama José Luís Fougo.Com o certificado EUSOMA - Sociedade Europeia de Especialistas em Cancro da Mama, é exigido ao centro que "85% das pessoas que são operadas tenham feito uma biópsia antes do diagnóstico e que pelo menos 70% conservem a mama", disse o também professor da Faculdade de Medicina do Porto. Segundo o responsável, o tempo de espera para "consultas prioritárias é de cinco dias e as cirurgias são feitas em 25 dias".No Centro da Mama, onde há consultas, exames e operações, as limitações ocorrem devido ao espaço físico. "Para quem trabalha aqui todos os dias, não há condições de tranquilidade e sossego. As paredes são fininhas, o som passa e o chão abana", garantiu José Luís Fougo.