Médicos preparam cimeira de sindicatos ainda esta semana

António Costa quis encerrar a polémica com os médicos, depois de terem sido tornado públicas palavras ditas em privado a jornalistas do Expresso. O encontro desta terça-feira com o bastonário da Ordem dos Médicos não fez, contudo, os dois principais sindicatos deixar cair a hipótese de manifestar o descontentamento com o Governo. E é isso que vai estar em cima da mesa num encontro entre o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), que deve acontecer até ao final desta semana.

A "cimeira de sindicatos" vai servir para discutir formas de luta, mas para já parece não estar em cima da mesa a hipótese de uma greve.

"Numa altura de pandemia o SIM não avalia como possível fazer uma greve para responder aos insultos do senhor primeiro-ministro", diz à SÁBADO Jorge Roque da Cunha, explicando que, ao contrário do que foi noticiado, nunca houve uma ameaça de paralisação.

"Nunca falámos em greve. Iremos encontrar outras formas de manifestar o nosso descontentamento sem pôr em causa os utentes", afirma Roque da Cunha, que continua a falar em "desapontamento", depois de António Costa ter reiterado publicamente a "enorme consideração e apreço" que tem pelos profissionais da saúde.

"Não deixar de fazer a denúncia do que está mal, continuar a defender a qualidade do SNS e realizar paragens simbólicas" são algumas das formas de luta que estão a ser equacionadas.

"As medidas estão todas em aberto. Depende do que venha a ser a concretização das palavras de respeito e apreço do senhor primeiro-ministro", afirma à SÁBADO Noel Carrilho, da FNAM, explicando que depois do que disse António Costa após a reunião com o bastonário Miguel Guimarães, os médicos acham que está na hora de "trazer a ministra para a mesa da negociação e falar com os médicos sobre as condições de que precisam".

Para já, Noel Carrilho diz que o pedido de desculpas de Costa "soube a pouco". Os médicos querem ver medidas concretas no reforço do SNS e das condições de trabalho.

Se Costa desabafou ver como "cobardes" médicos que se teriam recusado a prestar serviço no Lar de Reguengos por não estarem garantidas as condições para praticar atos médicos de qualidade, Noel Carrilho diz que acima estão "fracos mandantes" que não têm sabido assumir as responsabilidades do que corre mal e defende que os profissionais não podem trabalhar em "quaisquer condições".

"Ninguém assumiu responsabilidade [do que aconteceu em Reguengos]. São fracos mandantes em toda a cadeia da tutela", atira o sindicalista.