Médias na 2.ª fase dos exames nacionais pioraram na maioria das disciplinas

As médias das classificações dos exames nacionais do ensino secundário na 2.ª fase pioraram na maioria das disciplinas face à fase anterior, incluindo a Português e Matemática A, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Júri Nacional de Exames (JNE).



PAULO NOVAIS/LUSA

A 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário decorreu entre 18 e 24 de julho e os resultados das 88.408 provas realizadas foram hoje afixados.

As disciplinas mais concorridas foram, à semelhança de anos anteriores, Português (17.334 provas realizadas), Matemática A (17.074), Física e Química A (12.100) e Biologia e Geologia (10.334). A todas elas, à exceção de Física e Química, os resultados pioraram.

Entre as mais de 17 mil provas realizadas a Português, a classificação média dos alunos baixou de 12,6 para 10,5 valores (numa escala de zero a 20), uma diferença superior a dois valores, à semelhança de Biologia e Geologia, em que a média passou de 12,4 para 9,6 valores.

A Matemática A a queda não foi tão acentuada, mas os resultados pioraram ainda assim: de 10,5 valores na 1.ª fase, a média fixou-se agora em 9,5 valores.

Já em Física e Química A, o desempenho dos alunos melhorou e chegou aos 11,8 valores (a média na 1.ª fase tinha sido 11,0).

No total das 24 disciplinas com provas realizadas na 2.ª fase, só outras seis acompanharam a melhoria de Física e Química A, enquanto 15 registaram piores resultados e duas repetiram a média da fase anterior.

A classificação média mais alta foi a Desenho A (13,7 valores) e o pior resultado foi o do único aluno que foi avaliado a Italiano, com 7,7 valores.

Olhando apenas para as 11 disciplinas com, pelo menos, duas mil provas realizadas, houve apenas uma com média negativa: História A, com 9,4 valores (menos 1,5 valores comparativamente à 1.ª fase).

Dessas, as classificações médias pioraram em sete disciplinas (Português, Economia A, Matemática A, Filosofia, História A, Biologia e Geologia e Inglês) e melhoraram em quatro (Geografia A, Física e Química, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Geometria Descritiva).

Hoje foram também divulgadas as notas das 5.711 provas finais do 3.º ciclo realizadas na 2.ª fase, apenas pelos alunos que não tinham sido aprovados.

Também aí registaram-se notas mais baixas e, numa escala de zero a 100, a classificação média foi de 40 pontos a Português (tinha sido 58 na 1.ª fase) e 25 pontos a Matemática (tinha sido 52 na 1.ª fase).

Em comunicado, o JNE acrescenta que os exames finais do secundário foram classificados por 4.431 professores, enquanto a correção das provas do 9.º ano envolveu 27 docentes da equipa de avaliadores do Instituto de Avaliação Educativa, I.P. (IAVE).