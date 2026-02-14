Mau tempo. Milhares de portugueses chamados a votar este domingo

Habitantes de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã vão votar uma semana depois.

As eleições presidenciais realizam-se no concelho de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã este domingo, 15 de fevereiro, uma semana depois de ser conhecido o vencedor das eleições, António José Seguro.



Urnas Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que os eleitores dos concelhos onde as presidenciais foram adiadas vão ‘responder à chamada’ e votar nas eleições que se realizam no domingo neste concelho.

“Eu vinha [votar] com certeza e aí há uma coisa que os portugueses mostraram, que é, quanto maior é o desafio, mais lá estão na mesa de voto”, afirmou o chefe de Estado, durante uma visita a Alcácer do Sal, cuja marginal esteve inundada devido às cheias no Rio Sado.

Nas declarações aos jornalistas, o chefe de Estado disse que os portugueses votam, em qualquer que seja a votação, porque entendem que “é fundamental” para a sua vida: “Se não sou eu a ir votar, então, quem é que vai?”, aludiu.

Questionado pelos jornalistas sobre se não haverá pouca motivação entre os eleitores para votar, uma vez que já um presidente eleito, Marcelo respondeu que considera o contrário.

António José Seguro foi eleito, no dia 08 deste mês, Presidente da República com cerca de dois terços dos votos expressos, somando aproximadamente 3,48 milhões de votos, quando faltam ainda apurar 20 freguesias de oito municípios.

André Ventura obteve mais de 1,7 milhões de votos.

O Presidente da República eleito alcançou uma percentagem próxima dos 67%, enquanto o líder do Chega superou os 33%.

A tomada de posse do novo chefe de Estado realiza-se no dia 09 de março.

Com Lusa