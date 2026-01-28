Castelo Branco ativa Plano Municipal de Emergência e encerra escolas por precaução

Depressão Kristin atingiu Castelo Branco e cerca das 5h30 as rajadas de vento forte fizeram-se sentir, situação que se manteve por mais de uma hora.

A Câmara de Castelo Branco ativou o Plano Municipal de Emergência e as escolas do concelho vão estar encerradas por precaução, informou a autarquia.



Depressão Kristin trouxe fortes rajadas de vento e chuva CMTV

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, confirmou a ativação do Plano Municipal de Emergência e o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino do concelho.

A depressão Kristin atingiu Castelo Branco e cerca das 05:30 as rajadas de vento forte fizeram-se sentir, situação que se manteve por mais de uma hora.

"Muitas estradas estão impedidas e há dificuldade de deslocação. Ainda não sabemos a dimensão dos danos. Acima de tudo, estamos a tomar medidas preventivas", notou Leopoldo Rodrigues.

Entre as 00:00 e as 06:00, a proteção civil foi chamada para 655 ocorrências em todo o país.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias -- Ingrid e Joseph --, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face a nova depressão meteorológica que está a atravessar Portugal esta madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, é a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o IPMA qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.