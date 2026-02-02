Mau tempo: Chega questiona Governo sobre apoios a produtores pecuários

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin.

O grupo parlamentar do Chega questionou esta segunda-feira o Governo sobre os apoios aos agricultores e produtores pecuários afetados pela tempestade Kristin, designadamente medidas a desenvolver em explorações sem água, eletricidade ou alimentação para os animais.



Pedro Pinto, deputado do Chega Tiago Petinga/Lusa

As preocupações constam num conjunto de questões subscritas pelos deputados do Chega Pedro Pinto, Pedro dos Santos Frazão, João Graça, João Lopes Aleixo, Ana Martins e Ricardo Moreira e enviada ao ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, através do parlamento.

Na pergunta, a que a agência Lusa teve acesso, os parlamentares recordam que a tempestade que fustigou principalmente a região centro do país, destruiu culturas agrícolas, tendo a chuva provocado o transbordo de rios e o alagamento de campos, e o vento "arrancou árvores pela raiz".

"A situação nas explorações pecuárias também é crítica. Sem eletricidade, água ou acesso a rações, muitos produtores enfrentam o desespero de não conseguirem manter os animais vivos", sublinham os deputados no documento.

Os parlamentares sublinham ainda que as empresas daquela região "ficaram completamente devastadas", em particular nas zonas mais florestais, onde predominam infraestruturas de suinicultura e onde as consequências da tempestade foram descritas como "absolutamente catastróficas".

"É que os animais estão a morrer à fome" alertam.

Na questão enviada ao ministro José Manuel Fernandes, os deputados do Chega recordam as medidas que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou no domingo, disponibilizando 2,5 mil milhões de euros para fazer face aos problemas e que o Governo decidiu, em Conselho de Ministros extraordinário, prorrogar a situação de calamidade até 08 de fevereiro.

Nesse sentido, os deputados pretendem saber qual é o ponto de situação atual das explorações agrícolas e pecuárias afetadas pela tempestade Kristin e que apoios financeiros ou logísticos o Governo vai disponibilizar aos produtores afetados.

Os deputados do Chega querem ainda saber se "há planos para reconstruir rapidamente infraestruturas críticas", como instalações de suinicultura e sistemas de irrigação e que "medidas de emergência" estão a ser prestadas a produtores sem eletricidade, água ou ração para os animais.

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.