Mau Tempo: Cerca de 147 mil clientes sem energia às 13h30

A rede elétrica nacional foi afetada há seis dias, na quarta-feira, pela passagem da depressão Kristin, com ventos que superaram os 220 quilómetros por hora.

Cerca de 147 mil clientes estavam esta segunda-feira pelas 13h30 sem energia elétrica em Portugal continental, dos quais 133 mil nas zonas mais críticas atingidas pela depressão Kristin na madrugada de quarta-feira, informou a E-Redes.



Pedro Brutt Pacheco/Medialivre

Numa nota, a empresa destaca que em Leiria permaneciam 99 mil clientes sem energia, em Santarém 23 mil, em Castelo Branco nove mil e em Coimbra dois mil.

Anteriormente, a E-Redes tinha indicado que registou um aumento do número de novas avarias na rede elétrica, devido ao agravamento das condições atmosféricas durante a madrugada desta segunda-feira. Às 08h00 estavam sem luz 161 mil clientes.

Os clientes da E-Redes correspondem a "pontos de entrega de energia" como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas que estão a ser afetadas.

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas e empresas, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade, que foi prolongada este domingo, após uma reunião do Conselho de Ministros, até dia 08 de fevereiro.