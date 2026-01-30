Sábado – Pense por si

Mau tempo. Operação "Limpar Leiria" arranca no sábado

Lusa 12:05
A ação de voluntariado decorre no sábado, a partir das 10:00, junto ao Estádio Municipal, "com o objetivo de limpar o estádio, limpar o percurso Polis, algumas zonas do centro da cidade".

A Câmara de Leiria lança esta sexta-feira a campanha "Limpar Leiria", a primeira ação de voluntariado para limpar a capital de distrito, iniciativa que decorre no sábado, disse à agência Lusa o presidente daquele município gravemente afetado pelo mau tempo.

Estragos no estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa depois da passagem da depressão Kristin PAULO CUNHA/LUSA

"Depois daquilo que foi o estado em que ficou a cidade de Leiria, com muitos derrubes de árvores, telhas partidas, a cidade já tem uma parte importante das árvores de grande porte retiradas. No entanto, é necessário criar condições para que a nossa cidade, o mais rápido possível, volte a ser uma cidade limpa", afirmou Gonçalo Lopes.

Segundo Gonçalo Lopes, a ação de voluntariado decorre no sábado, a partir das 10:00, junto ao Estádio Municipal, "com o objetivo de limpar o estádio, limpar o percurso Polis, algumas zonas do centro da cidade".

Além da dimensão humana e solidária, pretende-se com a campanha "Limpar Leiria" criar "uma união fundamental para os próximos meses", em que o concelho vai precisar "dos leirienses e dos portugueses" para reerguer a cidade, adiantou o autarca.

"É das primeiras ações de voluntariado que vamos lançar, uma vez que temos tido muitas solicitações de pessoas a quererem ajudar-nos", declarou, pedindo aos voluntários para que levem luvas, pás, vassouras e outras ferramentas, porque o município não tem capacidade de distribuição.

No local, "um conjunto de voluntários irão coordenar esse trabalho, juntamente com a Ecoambiente, a empresa que faz a recolha do lixo", explicou.

A duração da atividade, para a qual o município apela à participação, decorre durante o período da manhã.

"No período da manhã é o primeiro passo. Nós vamos ter a capacidade de poder envolver também os Escuteiros, os próprios adeptos da União de Leiria que estão preocupados com o estádio", declarou.

O presidente da Câmara admitiu a repetição da iniciativa, que vai ser estendida "também às freguesias, desafiando as juntas de freguesia a fazerem essa mesma atividade de voluntariado".

Entretanto, a Câmara de Leiria divulgou que esta ação de limpeza integra o movimento "Reerguer Leiria", à semelhança de um outro criado no âmbito da pandemia covid-19.

"O Município de Leiria está a lançar o 'Reerguer Leiria', um movimento municipal dedicado à reconstrução do concelho, que integrará ações concretas de envolvimento da comunidade e de todas as forças locais, para juntos, superarmos as consequências da calamidade que marcou profundamente o nosso concelho", revelou a autarquia.

Segundo a Câmara, "Reerguer Leiria" é, "mais do que um conjunto de ações", uma "resposta coletiva, construída com pessoas, instituições, associações e empresas, para cuidar de quem foi mais afetado e recuperar os espaços que fazem parte" da vida comum.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

