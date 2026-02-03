Mau Tempo: Bombeiros Voluntários de Leiria ficaram sem telhado e já angariaram mais de 52.600 euros

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

O quartel dos Bombeiros Voluntários de Leiria ficou completamente destelhado à passagem da depressão Kristin, tendo uma ação de 'crowdfunding' angariado quase 52.600 euros dos 60 mil necessários para obras, em quatro dias.



Quartel dos bombeiros de Leiria ficou sem o telhado Lusa

Com danos profundos na estrutura, os prejuízos são avultados, na ordem dos "milhares de euros", constatou o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, José Almeida Lopes.

Há quatro dias, foi lançado um 'crowdfunding' com o objetivo de angariar 60 mil euros. Esta terça-feira, pelas 07:45, já tinham sido arrecadados 52.673 euros, que servirão para reconstruir o quartel, executar obras imediatas para repor a capacidade operacional e substituir equipamentos essenciais perdidos ou danificados.

"O pessoal do corpo de bombeiros está a fazer um esforço medonho para conseguir fazer o socorro na rua, tanto em emergência pré-hospitalar como em desobstrução de vias, porque o quartel está impraticável, sem condições nenhumas", desabafou.

Segundo Almeida Lopes, o "bloco central do telhado desapareceu".

"Temos estragos avultadíssimos com material informático, equipamento, mobiliário", assim como em viaturas. Dos nove veículos atingidos, dois estão inoperacionais.

A queda do telhado provocou ferimentos graves numa bombeira.

"Durante a intempérie, já estavam duas equipas na rua. Quando uma terceira equipa, que se preparava para sair, estava a atravessar o parque de viaturas, foi quando se formou um fenómeno, que não sei muito bem explicar, que rebentou com alguns portões, arrancou todo o telhado - parte voou, foi por aí fora, e outra caiu em cima das viaturas - e uma das vigas atingiu uma bombeira", relatou o dirigente.

O presidente da Associação Humanitária explicou que a operacional sofreu "um traumatismo cranioencefálico", entre outras lesões que a obrigou a ser transferida para a Unidade Local de Saúde de Coimbra.

A bombeira já teve alta e encontra-se a recuperar, disse, ao acrescentar que dias depois uma funcionária foi atingida por uma placa de um teto falso, mas sem gravidade.

Os Bombeiros Voluntários de Leiria mantiveram sempre a sua operacionalidade, respondendo a muitas ocorrências com várias equipas.

Além deste quartel, a 5.ª Companhia de Monte Redondo, que pertence aos Voluntários de Leiria, também sofreu danos.

"Foram atingidas cinco viaturas e a parte estrutural do quartel pode estar comprometida. Se calhar, vamos ter de deitar abaixo a parte da estrutura do parque de viaturas".

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.