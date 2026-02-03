Sábado – Pense por si

Portugal

Mau Tempo: Bombeiros Voluntários de Leiria ficaram sem telhado e já angariaram mais de 52.600 euros

Lusa 08:53
'Crowdfunding' tem como objetivo angariar 60 mil euros.

O quartel dos Bombeiros Voluntários de Leiria ficou completamente destelhado à passagem da depressão Kristin, tendo uma ação de 'crowdfunding' angariado quase 52.600 euros dos 60 mil necessários para obras, em quatro dias.

Com danos profundos na estrutura, os prejuízos são avultados, na ordem dos "milhares de euros", constatou o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, José Almeida Lopes.

Há quatro dias, foi lançado um 'crowdfunding' com o objetivo de angariar 60 mil euros. Esta terça-feira, pelas 07:45, já tinham sido arrecadados 52.673 euros, que servirão para reconstruir o quartel, executar obras imediatas para repor a capacidade operacional e substituir equipamentos essenciais perdidos ou danificados.

"O pessoal do corpo de bombeiros está a fazer um esforço medonho para conseguir fazer o socorro na rua, tanto em emergência pré-hospitalar como em desobstrução de vias, porque o quartel está impraticável, sem condições nenhumas", desabafou.

Segundo Almeida Lopes, o "bloco central do telhado desapareceu".

"Temos estragos avultadíssimos com material informático, equipamento, mobiliário", assim como em viaturas. Dos nove veículos atingidos, dois estão inoperacionais.

A queda do telhado provocou ferimentos graves numa bombeira.

"Durante a intempérie, já estavam duas equipas na rua. Quando uma terceira equipa, que se preparava para sair, estava a atravessar o parque de viaturas, foi quando se formou um fenómeno, que não sei muito bem explicar, que rebentou com alguns portões, arrancou todo o telhado - parte voou, foi por aí fora, e outra caiu em cima das viaturas - e uma das vigas atingiu uma bombeira", relatou o dirigente.

O presidente da Associação Humanitária explicou que a operacional sofreu "um traumatismo cranioencefálico", entre outras lesões que a obrigou a ser transferida para a Unidade Local de Saúde de Coimbra.

A bombeira já teve alta e encontra-se a recuperar, disse, ao acrescentar que dias depois uma funcionária foi atingida por uma placa de um teto falso, mas sem gravidade.

Os Bombeiros Voluntários de Leiria mantiveram sempre a sua operacionalidade, respondendo a muitas ocorrências com várias equipas.

Além deste quartel, a 5.ª Companhia de Monte Redondo, que pertence aos Voluntários de Leiria, também sofreu danos.

"Foram atingidas cinco viaturas e a parte estrutural do quartel pode estar comprometida. Se calhar, vamos ter de deitar abaixo a parte da estrutura do parque de viaturas".

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Mau Tempo: Bombeiros Voluntários de Leiria ficaram sem telhado e já angariaram mais de 52.600 euros