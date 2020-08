Matosinhos: Tudo o que correu mal no lar com mais mortes por Covid no país

O surto de Covid-19 no Lar do Comércio de Matosinhos é mais uma história onde falhas de organização e assistência tiveram um desfecho dramático e resultaram naquele que é até agora o maior número de mortes causadas pela pandemia numa residência de idosos: 24. Uma fita do tempo feita pela Câmara de Matosinhos e uma carta remetida pela direção do lar à Assembleia da República ajudam a reconstituir o filme do que correu mal.

A história começa no dia 7 de abril. Ainda sem casos detetados, a instituição foi visitada por uma equipa formada pela Câmara de Matosinhos, a Proteção Civil e a Segurança Social. Foi uma das 22 vistorias feitas a 14 IPSS de Matosinhos, mas o facto de ter havido técnicos que estiveram no terreno para garantir que os planos de contingência eram postos em prática não resolveu os problemas que se começaram a sentir logo três dias após a vistoria, quando foi registado o primeiro caso positivo do novo coronavírus no Lar do Comércio de Matosinhos.

Falhas detetadas por vistoria não foram corrigidas

"No dia 10 de abril, os Serviços Municipais de Protecção Civil (SMPC) receberam informação da existência de um caso positivo no Lar do Comércio. Tratava-se de uma enfermeira que prestava serviço num outro lar, mas que acumulava funções no Lar do Comércio", lê-se na "fita do tempo" enviada à SÁBADO pelo gabinete da presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro.

Dois dias depois, "a Câmara Municipal de Matosinhos teve conhecimento do surgimento do primeiro caso sintomático num utente" daquela instituição. E no dia 15 de abril terá sido "confirmado o primeiro caso positivo para o COVID 19 no Lar do Comércio". A autarquia não explica como soube que havia um infetado antes desta confirmação e diz que só dia 17 "uma equipa da Unidade de Saúde Pública (USP) se deslocou ao Lar para testar todos os utentes sintomáticos".

Foi nesse momento que se verificaram "falhas graves na organização dos serviços, na segregação dos utentes sintomáticos, incorreta e mesmo falta de utilização de EPI’s (equipamentos de proteção individual) e no geral "o incumprimento das medidas preconizadas no relatório da vistoria de 7 de abril".

Lar diz que não soube logo que tinha infetados

A versão contada pela direção do Lar do Comércio numa carta remetida aos deputados é, contudo, diferente da relatada pela autarquia. Segundo o documento passado à SÁBADO por fonte oficial da instituição, "a primeira morte de um utente de "O LAR DO COMÉRCIO com coronavírus ocorreu no Hospital Pedro Hispano, a 13 de abril — mas o óbito só viria a ser confirmado como COVID-19 positivo pela Delegação de Saúde na sexta-feira seguinte, 17 de abril, após vários pedidos de informação feitos pela Instituição".

Segundo a direção do lar, "os primeiros testes dos residentes a SARS-CoV2 foram realizados na sequência desse óbito, entre 20 e 22 de abril. Porém, os resultados foram recebidos paulatinamente, um a um, durante muitos dias após a realização dos testes". Um atraso que terá feito com que "nos dias 29 e 30 de abril, mais de uma semana após a realização dos testes" continuassem a chegar os resultados.

O "hiato que mediou entre a testagem e o conhecimento dos resultados" é apontado pela direção do lar como responsável pela demora em tomar medidas que evitassem a propagação de um vírus que infetou 100 dos cerca de 200 utentes da instituição.

"Afetou a percepção da realidade e atrasou a execução das medidas que se impunham, como a segregação dos utentes que haviam testado positivo e também daqueles que, apesar dos resultados negativos, haviam tido contacto próximo com outros utentes positivos", justifica-se o presidente da direção do lar, José Fernando Moura.

Segundo a autarquia, "durante o processo de testagem foi solicitado, pelos técnicos de laboratório, apoio à Proteção Civil, uma vez que os utentes a testar não estavam organizados".

Sete auxiliares para 180 utentes

A Câmara de Matosinhos diz que a direção do Lar do Comércio só no dia 21 de abril pediu "pela primeira vez" um "reforço de trabalhadores" à Segurança Social. Nesse dia, a Unidade de Saúde Pública (USP) e a Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) vão ao lar para "avaliar a situação clínica individual de todos os utentes" e encontram um "cenário de rápida contaminação de utentes e funcionários".

Continuavam por cumprir as recomendações feitas a 7 de abril e "o potencial aumento exponencial de casos positivos fruto dessa inoperância" fez com que ficasse decidido realizar nova vistoria da equipa multidisciplinar daí a dois dias.

"No decorrer desta vistoria de 23 de abril foi possível verificar o incumprimento das medidas apresentadas no relatório da vistoria anterior, que se traduzia em situações organizacionais muito graves. Foi elaborado novo relatório", conta o gabinete de Luísa Salgueiro.

No dia 25 de abril, o lar "pede pela primeira vez apoio à Proteção Civil para montar três espaços de enfermaria com o objectivo de proporcionar melhor segregação de utentes".

A 7 de maio, "o Lar do Comércio apresenta mais uma lista de pedidos à Câmara, entre os quais está um pedido de 90 a 100 camas para colocar no espaço do infantário a fim de apoiar uma mobilização interna de utentes negativos para COVID19, a começar no dia 8 de maio".

Nesse dia, a instituição "pede mais 32 trabalhadores à Segurança Social, sobretudo auxiliares de ação directa, para garantir o funcionamento da instituição". E são montadas "78 camas no edifício do infantário, uma vez que se conclui que aquele espaço não comportava mais".

Segundo a autarquia, uma equipa da Câmara de Matosinhos, da Unidade de Saúde Pública, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos e da Segurança Social "considerou que não estariam a ser prestados os cuidados básicos aos utentes, dada a escassez de recursos humanos".

A Câmara diz mesmo que a direção do "informou só ter sete auxiliares de ação direta para cuidar de cerca de 180 utentes, situação que não permitia a prestação de cuidados mínimos".

Na carta enviada ao Parlamento, o lar reconhece a falta de pessoal, mas dá números menos dramáticos. "Para uma ideia precisa da quebra nos recursos humanos, nota-se que O LAR DO COMÉRCIO tinha em fevereiro um total de 157 pessoas ao serviço (145 funcionários e 12 colaboradores). A 15 de abril, no início da pandemia, já se encontravam ao serviço apenas 106 pessoas. E um mês depois, entre funcionários Covid-19 positivos, baixas clínicas, isolamentos profiláticos e acompanhamento de filhos menores, encontravam-se ao serviço apenas 74 pessoas", lê-se no documento.

De resto, a instituição assegura ter iniciado logo em meados de março "a procura ativa de enfermeiros, ajudantes de acção direta e trabalhadores auxiliares, que começavam a escassear fruto das baixas, do acompanhamento de filhos menores, dos isolamentos profiláticos e mesmo de uma elevada taxa de absentismo provocada pela pandemia".

A falta de meios humanos fez a Comissão Municipal de Proteção Civil decidir, a 12 de maio, enviar para outras instituições de forma temporária os "utentes mais dependentes, independentemente do seu estado covid".

Dois dias depois, 58 utentes começaram a ser transferidos para o Hospital Militar do Porto (HFAP), para o Centro de Neurointervenção da Cruz Vermelha (CVP) e para o Centro de Apoio Comunitário de Matosinhos (CACM). Haviam de regressar à instituição nos dias 27 e 28 de maio, depois de a equipa médica entretanto contratada pelo lar dar luz verde para o retorno.

De resto, o Lar do Comércio frisa que apesar de "não ser uma Unidade de Saúde mas, apenas, um Equipamento Residencial Para Idosos (ERPI)", contratou no início de maio uma equipa "composta por médicos, enfermeiros e auxiliares de ação médica para acompanhar os seus utentes". Um procedimento a que a instituição não está obrigada por lei e que fonte oficial do lar frisa à SÁBADO só ser possível "dadas as boas condições financeiras" do Lar do Comércio de Matosinhos.

Antes da pandemia, o Lar do Comércio "tinha cerca de 220 idosos residentes, 40 utentes em Centro de Dia, 80 em Apoio Domiciliário, cerca de 110 crianças em Creche e Jardim de Infância, e ainda umas dezenas de praticantes e/ou alunos de Equitação (Adaptada, Terapêutica ou de Lazer)".

De acordo com a direção do lar, houve entretanto "uma reorganização do seu espaço, no âmbito da qual foi feita a remodelação e melhoramento da área de residentes dependentes (antiga enfermaria), e se procedeu à aquisição de novas ajudas técnicas", foram "redefinidos circuitos de acordo com as determinações da Saúde Pública" e realizadas acções de formação sobre Covid-19 "com parte significativa dos funcionários da Instituição".

Ex-assessor de Sócrates é presidente do lar

Tal como em Reguengos, em Matosinhos há uma predominância do PS. A autarquia está nas mãos dos socialistas há décadas, sendo neste momento liderada por Luísa Salgueiro e o presidente da Assembleia Geral do Lar do Comércio é Artur Penedos, ex-deputado do PS e ex-assessor de José Sócrates no Governo, sendo o presidente da direção José Fernando Moura identificado por fontes locais ouvidas pela SÁBADO como simpatizante do partido.

Esse contexto político pode ajudar a perceber por que motivo Moura sentiu necessidade de, na carta enviada aos deputados, assegurar que "foi exatamente durante os Governos do PS que foi executado o maior número de ações de fiscalização" à instituição que dirige.

De resto, José Fernando Moura assegura que "não se verificou qualquer falta de fiscalização ao Lar ao longo de toda a sua existência" e que, pelo contrário, o Lar do Comércio "foi fiscalizado várias vezes ao longo dos últimos anos quer pela Segurança Social do Porto, quer pela Inspeção-Geral da Segurança Social".

"As fiscalizações têm sido levadas a cabo ao longo dos vários anos de vida da Instituição, e durante o mandato de vários Governos — sendo que foi exatamente durante os Governos do PS que foi executado o maior número de ações de fiscalização", lê-se na carta enviada ao Parlamento.

Nessa missiva, o presidente da direção afirma que a instituição "está a retomar a normalidade da sua operação ainda em melhores condições do que as existentes antes desta crise totalmente imprevisível para todos" e mostra-se disponível para que os parlamentares o verifiquem no terreno.

"Estamos ao dispor dos Grupos Parlamentares, inclusivamente para os recebermos nas nossas instalações tão logo isso seja possível, e desde a visita cumpra as condições sanitárias impostas pela Direção Geral de Saúde e garanta a continuação do eficaz combate ao Covid-19, que diariamente nos obriga a não baixarmos a guarda. Pois uma coisa aprendemos com esta pandemia: a atuação que temos hoje, poderá amanhã não ser a mais correta — em O LAR DO COMÉRCIO, como no País e no Mundo", escreve José Fernando Moura.