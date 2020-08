Lares: Reguengos foi um inferno... mas houve pior

A pandemia está a revelar as falhas na engrenagem do sistema de fiscalização dos lares para idosos. A instituição onde até agora houve mais óbitos é um exemplo disso: o Lar do Comércio de Matosinhos, onde morreram 24 utentes com Covid-19, tinha sido alvo de vistorias que apontaram irregularidades ainda antes do início do surto que fez mais de 100 infetados. Mas saber que as coisas não estavam bem não foi suficiente para corrigir problemas que podem ter ajudado a propagar a doença.

Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, revela isso mesmo à SÁBADO. "Houve visitas à instituição por equipas da saúde pública, da Segurança Social e da Câmara de Matosinhos que detetaram desconformidades e há um relatório que foi feito [a 7 de abril] antes de haver utentes infetados".

