Há 60 lares em Portugal com casos positivos de Covid-19

Há em Portugal 60 lares com casos positivos de Covid-19, revelou esta sexta-feira a secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira, em conferência de imprensa. Este número equivale a 2,4% do total de lares portugueses.



Entre os infetados com o novo coronavírus estão 523 utentes e 244 trabalhadores.



Segundo a secretária de Estado há também 4.401 profissionais de saúde infetados no País, 3.821 dos quais já recuperaram.

"Como a DGS costuma dizer, e nós sabemos, o vírus não vai de férias e em todo o momento temos de aplicar as medidas de segurança", ressalvou Jamila Madeira.

Portugal registou mais seis mortes associadas à Covid-19 e 401 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, o que representa um aumento 0,7%, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde hoje divulgado.

"Temos agora uma taxa de mortalidade de 3,2% e relativamente a doentes com mais de 70 anos [essa taxa é de] 15,4%", adiantou também Jamila Madeira.

Quanto aos testes de despistagem à Covid-19, Jamila Madeira avançou que desde o início da pandemia, em março, já foram realizados quase dois milhões de testes (1,992 milhões).

Em agosto foram realizados, em média, 13,714 testes por dia.

"Perante todos os números de hoje não podemos descurar a segurança em nenhum momento, nem em casa, no trabalho ou em férias. Como a DGS costuma dizer, o vírus não vai de férias" sublinhou.



