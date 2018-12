Jovem de 22 anos confessou ter assassinado o namorado. Ministério Público acusa-a de ter sido motivada "por ciúmes".

Jovem de 22 anos vai ser julgada por alegadamente ter matado o namorado com uma facada no pescoço por este ter mandado uma mensagem de parabéns a uma amiga. Responde às acusações de homicídio e violência doméstica. Segundo a acusação do Ministério Público, Letícia Gonçalves, de 22 anos, terá assassinado o namorado, em Pardelhas, Fafe. Jovem confirmou ter esfaqueado o companheiro.



O MP de Guimarães refere que Letícia terá agido motivada "por ciúmes" depois de ter descoberto que o seu namorado, Luís Filipe Rodrigues, 21 anos, tinha dado os parabéns pelo Facebook a outra rapariga.



A mensagem terá originado uma discussão entre o casal na madrugada de 17 de Outubro de 2017, na casa onde viviam há pouco mais de um ano, na Travessa da Sanguinha, em Pardelhas.



Segundo a acusação, citada pelo Jornal de Notícias, Letícia saiu de casa, depois do namorado ter anunciado querer pôr fim à relação. Voltaria às 4h15, quando Filipe se preparava para sair para o trabalho. Terá utilizado uma faca da cozinha para esfaquear o namorado no pescoço.



Letícia só terá ligado para o 112 meia hora depois, já após ter limpado a faca e juntado a mesma aos restantes talheres. À linha de atendimento disse que o namorado se tinha cortado. A versão não convenceu as autoridades e a jovem acabou por admitir ter sido ela a desferir o golpe.