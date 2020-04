(DGS)

Antes do início da nona semana desde que surgiu o primeiro caso de covid-19 em Portugal, a ministra da Saúde deixou vários avisos e garantiu: "Não haverá um regresso à normalidade tal como a conhecíamos".Durante a conferência de imprensa deste domingo, para apresentar o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde , Marta Temido quis relembrar aos portugueses alguns aspetos importantes relativos à pandemia. A ministra salientou que "a doença não está obviamente ultrapassada", mantendo-se a necessidade de adotar um comportamento disciplinado.Sobre um momento futuro, em que as pessoas passem a estar em espaços fechados com um número significativo de pessoas, Marta Temido relembrou aestá agora nos 2,08, podendo o verdadeiro valor situar-se entre 1,97 e 2,19″O número de óbitos registados em Portugal devido à pandemia de covid-19 subiu este domingo para 903, mais 23 que nas últimas 24 horas.O País tem agora 23.864 pessoas infetadas, um aumento de 472 casos de infeção relativamente ao dia anterior.De acordo com o mais recente balanço da DGS, o número de recuperados continua a aumentar. Há agora 1.329 pessoas recuperadas em Portugal, mais 52 casos que na véspera.