ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de abril de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 22 de abril de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Os três canais generalistas angariaram já, pelo menos 2 milhões de euros para a construção de dois hospitais de campanha (RTP), compra de material de proteção individual (SIC) ou de bens alimentares (TVI). Uma parte substancial desse valor foi arrecadado com chamadas telefónicas únicas, em que cada pessoa doa 1 euro -- mais 23% de IVA: é que, apesar de solidárias, não existe isenção e o Estado encaixou já milhares de euros., o ministério das Finanças explicou que como o IVA é um imposto de "matriz europeia", "não existe quadro legal que permita a isenção". Mas que, como este valor irá para a receita geral do Estado, na prática "irá servir para financiar os cuidados de saúde prestados no SNS".Há três anos, depois dos incêndios de junho e outubro, a decisão foi ligeiramente diferente: apesar de o imposto se manter, o valor obtido foi inteiramente revertido para projetos concretos.