DGS diz-lhe tudo o que precisa para se proteger da Covid-19 no dia-a-dia

AnónimoHá 59 minutos

A senhora só evita falar, sabe-se lá porquê, da importância de proteger a vista. As máscaras são mais rentáveis, pois com certeza, do que as viseiras, que como a própria desvalorizou só "protege o próprio", como se fosse necessariamente uma coisa má. Que tal em falar em simples óculos, de sol, graduados ou sem graduação para garantir uma proteção completa? Esta senhora é incompetente para o cargo que ocupa e tem "esquecimentos". E a constante referência às máscaras, que por si só não protegem quem está saudável, é um assunto que tem ficar na gaveta. Tive de, pessoalmente, ver coisas acerca deste vírus para saber da necessidade de proteger a vista. A senhora "esquece-se, constantemente" de referir este aspeto e ao referi-lo vê-o como algo de menor importância. Tem sido triste o percurso deste senhora, desde a 2 dias dias em que as escolas fecharam, dizer "onde ficam os meninos, se fecharmos a escola", quando a Europa já estava sob fogo cruzado. Substitua-se esta senhora.