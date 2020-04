Em Portugal, a taxa de letalidade da Covid-19 nas pessoas com mais de 70 anos situa-se nos 12,6%. Entre os infetados, 87,3% estão a ser tratados em domicílio e 6,1% estão internados. Destes últimos, 1,1% em unidades de cuidados intensivos, relatou Marta Temido.A ministra da Saúde deu mais uma conferência de imprensa acerca da situação do novo coronavírus em Portugal, onde já morreram 714 pessoas, recuperaram 610 e existem 20.206 recuperados.Temido prosseguiu para algumas informações sobre os testes. Desde 1 de março, foram realizados 249 mil testes de diagnóstico para Covid-19. Destes, 32% tinham sido realizados em março. 68%, em abril. A governante frisou a intensificação dos testes ao longo destes 19 dias.Desde 1 de abril, a média de testes situa-se nos 9.800. O dia com mais testes foi a última quarta-feira (15 de abril), com 13.300 realizados."Esta semana, que termina, foram entregues 900 mil kits de teste PCR e cerca de 334 mil zaragatoas. Amanhã serão entregues kits de extração de MRA", afirmou Temido. "Estes kits são de extração manual, não automáticos, porque estes ainda não estão disponíveis.""Na última semana, foram entregues 5.5 milhões de máscaras cirúrgicas e 1.2 milhões de máscaras respiratórias além de batas, toucas e equipamentos de proteção individual", disse a ministra. "Há maior dificuldade na entrega de batas."Hoje chegaram a Lisboa 65 dos 508 ventiladores adquiridos na China, "há diferença na entrega dos restantes mas estamos a mobilizar esforços", continuou Temido."Quanto ao SNS24 continua a funcionar com regularidade, foram recebidas 7.700 chamadas no último dia", informou a governante. O tempo médio de espera situa-se nos 28 segundos por atendimento.Há 73.200 profissionais com acesso no TraceCovid, e até 18 de abril realizaram-se mais 22 mil vigilâncias clínicas com apoio da plataforma.