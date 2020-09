No final da reunião do Infarmed, a ministra da Saúde garantiu que o país está preparado para o regresso às aulas em contexto de pandemia de Covid-19. "Estamos preparados para enfrentar o regresso à escola em segurança das nossas crianças e jovens. Estamos melhor preparados que há seis meses para enfrentar um recrudescimento da doença. Temos maior capacidade de testes, de cuidados intensivos, de equipas de saúde pública", frisou Marta Temido, atentando ao "contexto de grande exigência".Segundo a governante, a reunião ocorrida esta segunda-feira na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto foi "muito importante". Além do aprofundamento do inquérito serológico nacional, foi abordado o estudo-caso controlo em Lisboa e Vale do Tejo, uma "avaliação de campo sobre as pessoas e a transmissão para conhecer melhor os aspetos e desenhar estratégias mais objetivos e concretas".Foi ainda abordada a questão da app StayAway Covid "que muitos de nós hoje têm nos telemóveis", bem como a estratégia de aquisição de vacinas para a Covid-19.Temido assinalou que o Governo tem estado a preparar o regresso às aulas "em segurança".