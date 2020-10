A ministra da Saúde, Marta Temido, explicou esta quarta-feira que o uso de máscara na rua não vai ser obrigatório a partir de amanhã, mas recomenda a medida em locais fechados e onde não é possível respeitar o distanciamento social.

Em entrevista ao Jornal das 8, na TVI, a responsável pela pasta da Saúde indicou que o aumento de casos de Covid-19 era "inevitável" com o desconfinamento feito através de medidas que libertavam a restrição de movimentos das pessoas.

Na mesma entrevista disse não considerar uma abordagem que passe por "colorir" áreas com mais residentes infetados com diferentes medidas sanitárias. Marta Temido referiu ainda, questionada sobre a obrigatoriedade da aplicação StayAway Covid, que a intenção do Governo é apresentar esta medida ao Parlamento.

A ministra da Saúde anunciou ainda a intenção de contratar mais 4.200 profissionais de saúde, contratação presente na proposta do Orçamento de Estado para 2021.

Questionada sobre a carta redigida por bastonários da Ordem dos Médicos, em que estes defendem o envolvimento do setor privado para dar resposta a todos os que precisem de cuidados de saúde, Marta Temido indicou que o "Estado assim o fará", mas só se for necessário.

A ministra lembrou que o SNS tem a preocupação de cuidar dos doentes com Covid-19 mas também de outros com outras necessidades, considerando compreender a situação mas avisando que é necessário "ter a perceção que a colaboração [com os privados] está planeada".

"Parece que nos estão a empurrar", afirmou, relembrando que a colaboração entre entidades públicas e privadas já acontece.