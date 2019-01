Tripulante russo salvo pela Marinha foi vítima de um enfarte do miocárdio. Encontrava-se a bordo de um navio de carga.

A Marinha Portuguesa conduziu, na quarta-feira, uma operação de resgate médico, ao largo de Peniche, de um tripulante russo, vítima de um enfarte do miocárdio, que se encontrava a bordo de um navio de carga.



A operação de urgência foi realizada através de um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, que efetuou o resgate do homem, de 41 anos, para a Base Aérea n.º 6 (Montijo), onde aguardava a ambulância do INEM, informou a Marinha.



O alerta foi dado pelo comandante da embarcação ESL America, que navegava a 40 milhas a sudoeste de Peniche, sob bandeira cipriota.



A operação foi realizada pela Marinha através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa, em articulação com o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar).