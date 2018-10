Maria Leal está a ser acusada pelo ex-marido de burla, alegando que a cantora se apoderou de 1 milhão de euros.

Maria Leal, que está a ser acusada pelo ex-marido de burla, alegando que a cantora se apoderou de 1 milhão de euros, garante que "o dinheiro era dos dois" e que "todas as movimentações" tinham o seu consentimento.





"O dinheiro era dos dois, ponto final parágrafo. Aqui não há percentagens. Nunca fiz nada sem o consentimento do Francisco e ele esteve sempre presente e disse sempre que sim", garante a cantora em declarações à SIC Notícias. "Se foram gastos exagerados por nós os dois? Claro que foram, sem sombra de dúvidas. O dinheiro gasta-se. Se um Francisco não trabalha e uma Maria não trabalha é óbvio que o dinheiro tem de ser gasto", acrescenta.



Para Maria Leal, que abriu uma loja em Campo de Ourique com o dinheiro do ex-marido, "se o Francisco nunca foi à loja é porque não quis". "Vai ser tudo provado nas Instâncias próprias", conclui.



Recorde-se que Francisco D’Eça Leal, de 29 anos, que sofre de esquizofrenia e na altura do casamento com a cantora corria o risco de ficar paraplégico, após de ter atirado de uma janela no hospital Júlio de Matos, alega que Maria Leal se aproveitou da sua fragilidade. Antes, tinha recebido uma fortuna avaliada em cerca de 500 mil euros e 4 apartamentos em Campo de Ourique, Lisboa, além do recheio das casas e do vasto espólio artístico do pai, o falecido artista plástico Paulo Guilherme D’Eça Leal. O ex-casal está em processo de divórcio, que inclui uma queixa-crime por parte de Francisco.



"Não estou contra o Francisco. Eu amei aquela pessoa", garante a cantora. "Não tem sido nada fácil mesmo. Estou aqui exactamente para dizer a verdade, porque estou a ser julgada em praça pública. [Tenho recebido] ameaças em telemóvel de que me vão matar, coisas escritas na rua. Quero a verdade acima de tudo", começa por referir, acrescentando: "neste momento estão a tentar destruir-me".