O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta sexta-feira sobre o aumento de casos de Covid-19 e não descartou uma renovação do estado de contingência, considerando que "se for preciso repensar o Natal em família, repensa-se".

O chefe de Estado considerou que "as pessoas têm um papel fundamental" para Portugal vencer novamente a pandemia do novo coronavírus, reforçando que é necessário não "desdramatizar uma situação que é preocupante".

Marcelo indicou que o Governo irá avaliar os dados da Covid-19 nos próximos dias para projetar "as próximas semanas" e não descurou a renovação do estado de contingência.

"Estamos já num período só comparável na gravidade na pandemia aquele que foi vivido no início da primavera. Isso significa que é um período muito grave", afirmou o chefe de Estado à margem de uma visita ao Hospital de Braga.

O Presidente da República considerou que era já esperado que Portugal ultrapassasse o milhar de novos casos num dia, como aconteceu esta quinta-feira, e que agora resta "conviver com isso".

"É preciso que as pessoas percebam que isto é uma tarefa de todos. Significa que cada qual deve fazer por si o esforço. Se esse esforço é pôr máscara na circulação da via pública, nomeadamente nos pontos de cruzamento de pessoas. Há um esforço que as pessoas têm que fazer para que as medidas que venham a ser adotadas, quaisquer que sejam, que sejam cumpridas pelas pessoas para não parar a sociedade e a economia", afirmou Marcelo dando o exemplo do Natal.

"Se é preciso repensar o Natal em família, repensa-se o Natal em família. Não pode ser um Natal com 100, 60, 50 ou 30 pessoas, divide-se o Natal pelas várias componentes da família. É preciso repensar programas que se tem com os amigos ou convivência social, é preciso ter precaução adicional. Neste período de pico que estamos a viver, vamos fazer esse esforço."