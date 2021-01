Marcelo Rebelo de Sousa testa negativo à covid-19

A SIC mantém o debate desta noite, entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura. O PR anunciou estar em isolamento e aguarda indicações da DGS. O debate será presencial ou à distância, conforme essas indicações. A candidatura de André Ventura já foi avisada desta situação. — ricardo costa (@RcostaRicardo) January 6, 2021

Ele há coincidências (quase) providenciais... — André Ventura (@AndreCVentura) January 6, 2021

Marcelo Rebelo de Sousa testou negativo à covid-19 após ter anunciado estar em isolamento profilático, devido a contacto com caso positivo. A SIC Notícias avança que o teste feito pelo Presidente voltou negativo.O Presidente da República realizou dois testes, um de antigenio e outro PCR."O Presidente da República, que teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã, encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco", diz nota publicada na página da Presidência da República.Como candidato à Presidência da República, Marcelo tinha marcados debates, um deles já esta noite com André Ventura.O diretor-geral de informação da SIC, Ricardo Costa, informou que o debate se iria manter mesmo que "à distância".O candidato com quem Marcelo iria debater esta noite, sugeriu que Marcelo estaria a fugir do debate com uma publicaçã enigmática na rede social Twitter.Caso cumpra os 14 dias de isolamento recomendados pela Direção-Geral da Saúde, o Presidente da República estará em isolamento até 20 de janeiro.