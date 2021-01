Marcelo Rebelo de Sousa testa de novo negativo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta terça-feira o seu segundo teste negativo à covid-19, depois de ter testado positivo para o novo coronavírus na noite de segunda-feira.





Com três resultados do teste PCR, há duas hipóteses: ou Marcelo Rebelo de Sousa teve um falso positivo ou um falso negativo. Se a resposta foi um falso positivo, quer dizer que não está infetado. Se for um falso negativo, quer dizer que está de facto infetado com SARS-CoV-2.



O cenário é raro, uma vez que o teste PCR tem uma eficácia superior a 95%.

"O teste realizado esta manhã pelo Instituto Ricardo Jorge ao Presidente da República voltou a dar resultado negativo. O Presidente da República aguarda agora as orientações das autoridades de saúde", pode ler-se na nota da página da Presidência da República.Antes deste teste negativo, a Presidência já tinha comunicado que Marcelo havia testado negativo a um teste de antigénio e recebido um teste positivo, esta segunda-feira, e um teste negativo, já esta terça-feira, de PCR, mais eficaz e sensível ao vírus da covid-19.