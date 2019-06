O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou este domingo o diploma sobre a compra da parte dos operadores privados, Altice e Motorola, no Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).





Na mesma nota, o Presidente da República sublinha "as acrescidas responsabilidades do Governo, a partir de agora, na direção e orientação de uma entidade que terá capitais inteiramente públicos".



Na quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou a compra, por sete milhões de euros, da parte dos operadores privados, Altice e Motorola, no SIRESP.



Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa explica que decidiu promulgar o diploma tendo em conta "a importância estratégica de um sistema de comunicações de emergência seguro, confiável e eficaz, mesmo nas situações mais adversas, bem como a urgência de uma tomada de decisão e a preocupação de evitar processos alternativos mais longos e aleatórios".