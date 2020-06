ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de junho de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 08 de junho de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Ele é muito melhor do que eu. Para ele o dinheiro é um instrumento, não é um fim em si mesmo. Nunca teve intenção de acumular dinheiro ou património. Preferiu gastar, para se cultivar ou para ajudar os outros. Tem esse tipo de sacerdócio", explica o irmão do Presidente da República, António Rebelo de Sousa. Que até tem um acordo com o irmão, para não andar a falar dele, mas que abriuuma pequena exceção apenas para confirmar uma característica que lhe admira e que quem conhece de perto Marcelo constata no dia a dia: o Presidente da República dá (não é forreta) e gasta (tem prazeres que não dispensa), mas não acumula. Faz questãode não ter património. Não é apenas uma idiossincrasia pessoal, ou uma questão de feitio: é uma opção de vida, talvez espiritual, ou uma "missão", como diz ainda o irmão. Que tem consequências práticas. Ganhou dinheiro como professor catedrático, jurista (fez muitos pareceres) e comentador de grande sucesso, mas, se comparado, por exemplo, com os anteriores ocupantes do cargo,é bem menos abonado.Aos 71 anos, não tem uma casa em seu nome, nenhum terreno, por pequeno que seja, dez metros de terra, nada. Nem carro. E o dinheiro no banco não chega aos 200 mil euros. A casa onde vive em Cascais é arrendada desde 1975, nunca pensou aliás comprar uma para si, e o carro que usa é em leasing. Usa, mas não possui.