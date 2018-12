Um dos 5 indultos concedidos neste Natal por Marcelo Rebelo de Sousa – e sugeridos pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem – foi atribuído ao padre António Baptista, que tinha sido condenado, em Março de 2017, a dois anos e nove meses de prisão de pena suspensa, por maus-tratos.Os crimes foram cometidos contra crianças e idosos com doenças físicas e mentais, na Casa do Gaiato de Beire, em Paredes. O Tribunal de Penafiel proibiu ainda o padre de voltar à instituição, mas, com o indulto, poderá regressar.O Presidente da República justificou a decisão com "razões pessoais e humanitárias". Segundo nota da presidência, "todos os demais pedidos não mereceram os pareceres favoráveis da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, dos Magistrados do Ministério Público e dos magistrados judiciais dos tribunais de execução de penas e não foram objecto de proposta de concessão pela ministra da Justiça". Os cinco indultos concedidos neste Natal resultaram de uma avaliação de 168 pedidos ao Ministério da Justiça - menos 35 que em no ano anterior.