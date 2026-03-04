Marcelo apresenta quadro oficial da Presidência criado por Vhils

Com um sorriso rasgado e feito de recortes de jornais, Alexandre Farto e Marcelo Rebelo de Sousa apresentaram o retrato oficial do Presidente.

A apresentação do retrato oficial de Marcelo Rebelo de Sousa, criado por Alexandre Farto (Vhils), decorreu esta quarta-feira no Museu da Presidência



Vhils e Marcelo Rebelo de Sousa Sérgio Lemos

A equipa do chefe de Estado, a família, os amigos e até uma professora de infância do artista encheram a galeria dos retratos do museu, revela o jornal Expresso.

Marcelo escolheu Vhils para fazer o seu retrato. Segundo o site da Presidência: "Durante o processo criativo e de execução do retrato, que decorreu ao longo de cerca de seis meses, no estúdio do artista, no Barreiro, foram realizados estudos preparatórios e desenvolvidas várias versões em simultâneo".

A Presidência explica ainda que o retrato parte de uma fotografia de Rui Ochoa – fotógrafo oficial de Marcelo Rebelo de Sousa - e que se seguiu uma "eleição de um conjunto de jornais e revistas com notícias sobre alguns dos acontecimentos mais marcantes do país e dos mandatos presidenciais, material que foi sobrepondo para criar um suporte de trabalho". Uma colagem de recortes publicados entre 2016 e 2026 que se torna no primeiro retrato oficial da presidência portuguesa que não utiliza a técnica da pintura. A obra de Vhils passa, assim, a integrar a galeria de retratos do Museu da Presidência, sucedendo aos retratos de Aníbal Cavaco Silva (por Barahona Possolo); Jorge Sampaio (Paula Rego); e Mário Soares (Júlio Pomar).

Vhils ofereceu o retrato à Presidência da República, pedindo "que esse valor fosse utilizado para adquirir obras de artistas emergentes" para a coleção do museu, o que foi aceite, e sugeriu que isso "se torne uma tradição", cita a agência Lusa. Com base nas suas recomendações, já foram adquiridas 11 obras dos artistas ±MaisMenos±, Mantraste, Fidel Évora, Unidigrazz, Pantonio, Marta Pinto Machado, João Amado, Ana Aragão, Ana Malta, Francisco Vidal e Kindumba e "serão ainda adquiridas duas obras para reserva e uma de rotação, de AKA Corleone, Tamara Alves e Raquel Belli".