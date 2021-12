Manuel Pinho passa a noite na PSP de Moscavide. Mulher fica em liberdade

Ex-ministro da Economia só conhecerá as medidas de coação esta quarta-feira. Mulher foi libertada sob termo de identidade e residência, com o seu mandado de detenção a ter sido anulado.

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho vai passar a noite na PSP de Moscavide, depois de ter sido detido esta terça-feira após interrogatório no caso EDP, avança o Correio da Manhã. O ex-governante do governo de Sócrates entre 2005 e 2009 é suspeito de fraude fiscal e branqueamento de capitais e só conhecerá as medidas de coação esta quarta-feira.



O advogado dirigiu-se, esta terça-feira, ao DCIAP para aquilo que julgava ser um interrogatório sobre o caso, e, enquanto aguardava acabou por ser detido na sequência de um mandado de detenção para ele e para a esposa.



Já a mulher de Manuel Pinho, Alexandra Pinho, foi libertada sob termo de identidade e residência, com o seu mandado de detenção a ter sido anulado. A esposa do antigo ministro da Economia apresentou-se, voluntariamente, ao juiz Carlos Alexandre.