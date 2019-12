O major da GNR Carlos Botas, condenado a quatro anos e meio de prisão efetiva por torturar criminosos detidos e algemados, defende que a sua condenação surgiu num "momento conveniente" e que está a ser vítima da pressão europeia sobre Portugal. Em declarações ao Jornal de Notícias , responsabilizou ainda a má relação com uma procuradora de Setúbal, que não é interveniente no caso, e com quem tem "um desentendimento" desde 2011.