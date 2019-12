Um GNR foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de uma investigação a casos de corrupção, burla e falsificação de documentos. Foram ainda detidas três outras pessoas no âmbito da operação À La Carte.Em comunicado, a PJ avança que a denúncia do caso partiu da GNR. O caso foi coordenado pela Diretoria do Norte da PJ, num inquérito titulado pelo Ministério Público do DIAP do Porto. Refere ainda o texto que os detidos estão "fortemente indiciados pela prática de crimes de corrupção, burla qualificada, falsificação de documento, acesso ilegítimo, violação de segredo por funcionário e acesso ilegítimo".Os arguidos terão, desde janeiro de 2018 e até este mês falsificado diversa documentação com o intuito de obter benefícios pessoais para si para outros, em troca de dinheiro.Os detidos, com idades compreendidas entre os 32 anos e os 41 anos, vão ser presentes a interrogatório judicial para serem definidas as medidas de coação.