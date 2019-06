A PPH aplica-se a penas não superiores a dois anos e acabou com as penas de prisão por dias livres (aos fins de semana) e com o regime de semidetenção (prisão só à noite). Entre os ilícitos cometidos por quem é condenado em PPH, segundo o JN, destacam-se os crimes rodoviários.



O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Soares, admite que a redução prisional não foi tão elevada quanto poderia ser e defende que tal acontece por existir uma política dos tribunais que colide com a aposta na reinserção social através de medidas e penas alternativas. "Não me espantaria que se devesse a uma diminuição das penas suspensas, pela crítica social intensa que lhes tem sido feita", explicou ao referido jornal.



Já o líder do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, Jorge Alves, acredita que, apesar destas medidas aliviarem a população prisional, as cadeias estariam sobrelotadas se quatro prisões com valências especiais não estivessem subocupadas e a seção masculina de Tires desocupada.

A pena de prisão na habitação (PPH) já permitiu retirar das cadeias cerca de 1200 reclusos, colocando-os em vigilância eletrónica nas residências e permitindo retirar o sistema prisional do regime de sobrelotação registado em praticamente todos os anos desde 1999.Segundo o Jornal de Notícias, nos últimos 20 anos, apenas cinco tiveram a lotação prisional dentro dos números estabelecidos. A entrada em vigor desta medida, em 2017, reduziu a população das cadeias para números inferiores a 12.934 reclusos, o valor máximos das 49 prisões do sistema.