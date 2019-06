Em apenas ano e meio (1 de janeiro de 2018 a 24 de maio deste ano), foram apreendidos 2990 telemóveis nas 49 prisões nacionais. A maioria são minitelemóveis usados exclusivamente para comunicar. Os números foram fornecidos ao Correio da Manhã pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP).Segundo fontes da guarda prisional, as principais formas de introdução destes aparelhos são os arremessos para o interior das cadeias. É também frequente o transporte dos telemóveis por reclusos ou funcionários – já se verificaram situações de telefones dentro dos corpos dos detidos, nomeadamente no ânus. Muitos dos funcionários apanhados trabalham nas cozinhas.Saiba tudo no Correio da Manhã