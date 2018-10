O IPMA colocou ainda vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Mais de 40 concelhos de 10 distritos de Portugal continental estão esta segunda-feira em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Em risco de incêndio, de acordo com o IPMA, estão mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, Guarda e Bragança.



O IPMA colocou ainda vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



O Governo decidiu prolongar até 15 de Outubro o período crítico de incêndios no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios devido às circunstâncias meteorológicas expectáveis para a primeira quinzena de Outubro.



O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo e pequena subida da temperatura mínima nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, e subida da máxima, em especial no litoral Norte e Centro.



Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante leste, sendo do quadrante oeste na região Sul, soprando moderado a forte com rajadas até 60 quilómetros por hora nas terras altas do Norte e Centro e Alto Alentejo até ao final da manhã e no final do dia, e temporariamente de noroeste no litoral oeste durante a tarde.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar hoje entre os 05 graus Celsius (em Bragança) e os 15 (em Faro) e as máximas entre os 20 graus (na Guarda) e os 29 (em Santarém).