Mais de 200 operacionais estão a combater hoje um incêndio florestal no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, em que também intervêm cinco meios aéreos, segundo a Protecção Civil.Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra disse à agência Lusa que o fogo eclodiu pouco antes das 12:00, na freguesia de Lorvão, admitindo que se trate de "um reacendimento de um outro incêndio" que deflagrou na mesma zona na madrugada de hoje.Às 13:45, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil, as chamas estavam a ser combatidas por 218 operacionais, com 56 viaturas, apoiados por cinco meios aéreos.Às 05:51, o CDOS de Coimbra recebeu o alerta de que um incêndio estava a lavrar no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, o qual foi considerado extinto algum tempo depois.