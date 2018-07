Há cada vez mais doentes infectados com VIH a levantar medicação fora do hospital, segundo dados do Infarmed. Actualmente são já 119 os doentes que vão buscar os medicamentos a farmácias comunitárias e outros 127 devem começar a fazê-lo brevemente.O Ministério da Saúde quer ver esta medida alargada ao país inteiro e tem já uma reunião marcada com o Infarmed para estudar medidas de alteração à legislação.Segundo os dados do Infarmed, citados pelos jornal Público, 62 pacientes seguidos no Centro Hospitalar Lisboa Central já mostraram interesse em passar a levantar a medicação numa das 201 farmácias que têm a autorização para distribuir estes medicamentos, até ao momento. Número igual de farmácias ter-se-á já candidatado para receberem a formação dada pela Ordem dos Farmacêuticos para poderem entregar medicamentos para o VIH."Cerca de 60% dos doentes contactados querem ir para farmácia comunitária", confirmou Sofia Oliveira Martins, vogal do conselho directivo do Infarmed, referindo ainda que na próxima semana haverá "uma reunião com o secretário de Estado para estudar as medidas legislativas de alteração".Os últimos dados divulgados pela Direcção-Geral da Saúde, e que são relativos a 2016, referem que Portugal já atingiu duas das três metas estabelecidas pelo ONU para controlo do VIH. Mas apesar do trabalho realizado, Portugal continua a ter um número de diagnósticos tardios superiores à da União Europeia. Estima-se que no nosso país uma em cada 12 pessoas que vive com VIH não esteja diagnosticada.