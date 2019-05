Apesar de o Até ao final do ano passado, quatro incendiários tinham sido condenados a prisão domiciliária nos meses mais quentes do ano. Este ano, de acordo com o Ministério da Justiça, este regime foi aplicado a três arguidos - dois dos casos ocorreram na sequência da suspensão das penas de prisão.Apesar de o Ministério da Justiça não ter revelado, segundo o jornal, o número de condenações por incêndio florestal em 2018, o total de condenações registadas nos cinco anos anteriores foi de 550 - uma média anual de 110.

Desde novembro de 2017, foram apenas sete os processos em que os tribunais condenaram incendiários a prisão domiciliária. O mais recente, há dois meses, levou uma juíza a decidir que o arguido, da região Centro, tinha praticado um crime de incêndio florestal e deveria ser condenado a uma pena de prisão de três anos suspensa na sua execução. No entanto, devido à "deficiência mental moderada" e ao risco de reincidência do arguido, foi condenado a prisão domiciliária, com vigilância eletrónica, entre 15 de maio e final de outubro, escreve o Jornal de Notícias. Mas este é um caso raro.Desde a reforma penal de 2017 que só em sete processos foi aplicado o número 1 do novo artigo 274.º-A do Código Penal, exclusivo de incendiários. Este refere que a "suspensão da execução da pena de prisão e a liberdade condicional podem ser subordinadas à obrigação de permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância, no período coincidente com os meses de maior risco de ocorrência de fogos ".