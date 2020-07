Alunos com renovação automática da matrícula após ataques informáticos

O Ministério da Educação anunciou esta terça-feira que as renovações de matrícula para todos os anos, com exceção dos inícios de ciclo – 5.º, 7.º e 10.º anos –, vão processar-se de maneira automática, devido a ataques informáticos ao portal que registava as matrículas.

A decisão, manifestada em comunicado, foi criada para "melhorar a acessibilidade da página" e diminuir o número de acessos ao Portal das Matrículas, que processa todos os casos. O Ministério da Educação indica ainda que foi ultrapassada a marca das 100 mil matrículas por dia e que já foram concluídas cerca de 70%.

No mesmo comunicado, o Ministério da Educação refere que foram registados "ataques informáticos de elevada complexidade" que provocaram graves bloqueios no sistema e que estão a ser acompanhados pelo Centro Nacional de Cibersegurança.



Transferências entre estabelecimentos de ensino continuam a necessitar de ser registadas no Portal das Matrículas.