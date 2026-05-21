Greve geral: Trabalhadores em arquitetura juntam-se à paralisação

Em causa o pacote laboral, que representa um "grave retrocesso e um ataque direto aos direitos dos trabalhadores".

O Sindicato dos Trabalhadores em Arquitetura (Sintarq) aderiu à greve geral, agendada para 3 de junho, contra o pacote laboral, que classificou como um "grave retrocesso" e um ataque direto aos direitos dos trabalhadores.



Greve geral promete parar o país dia 3 de junho Lusa

"O Sintarq convoca todos os trabalhadores em arquitetura para a greve geral, no próximo dia 3 de junho", anunciou hoje, em comunicado.

Para a estrutura sindical, o pacote laboral representa um "grave retrocesso e um ataque direto aos direitos dos trabalhadores", para além de significar mais instabilidade e menos direitos para quem trabalha.

A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 3 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

O Governo aprovou na semana passada em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será discutida no parlamento.

O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa, uma semana depois de o Governo ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.

O Sintarq defendeu que o documento aprovado pelo Governo "em nada altera os pressupostos iniciais", mantendo uma agenda "orientada para os interesses dos empregadores".

Este sindicato referiu ainda que o futuro do setor deve assentar na estabilidade e na melhoria das condições de trabalho, "ao invés de salários baixos, horas extra não remuneradas ou falsas ideias de flexibilidade".