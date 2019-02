Lobo encontrado morto e preso em armadilha com tiro na nuca

O lobo foi encontrado pelas autoridades depois de terem sido alertados pelo proprietário do terreno onde o animal foi encontrado numa armadilha ilegal.

Foi encontrado um lobo ibérico morto, este domingo, na freguesia de Cunha, em Paredes de Coura. O animal estava numa armadilha ilegal e tinha uma ferida de entrada de bala na zona da nuca.



O alerta para a presença do animal num terreno privado foi dado pelas 11 horas, pelo proprietário do terreno, avança o Jornal de Notícias.



A GNR esteve no local e recolheu o animal e a armadilha - a que as autoridades chamaram "laço" - onde o mesmo foi encontrado.



Segundo fonte da GNR, o animal tinha um furo na zona da nuca provocado por arma de fogo. As autoridades lembraram que aquele tipo de armadilhas é ilegal.