Lisboa realiza na terça-feira exercício para testar "pontos de encontro de emergência"

Lusa 19:59
O objetivo, explica a Câmara de Lisboa, é simular a mobilização da população para as zonas seguras em casos de acidentes graves ou catástrofes, designadas por "pontos de encontro de emergência", facilitando a coordenação das operações de socorro e a assistência das equipas da proteção civil.

A Câmara de Lisboa, em colaboração com o exército e as juntas de freguesia da capital, realiza na terça-feira, entre as 09h30 e as 12h30, um exercício de teste à operacionalização dos "pontos de encontro de emergência". Em comunicado, a Câmara de Lisboa refere que o exercício, inserido no FÉNIX 25, é conduzido pelo Exército Português e decorrerá na Alameda da Universidade (Cidade Universitária)

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa Manuel Almeida/LUSA

Segundo a autarquia, a cidade de Lisboa conta com 86 Pontos de Emergência, previamente definidos.

"A localização dos pontos de encontro foi tecnicamente avaliada tendo em conta critérios como a exposição a riscos naturais e tecnológicos, capacidade para acolher um alargado número de pessoas, acessibilidade, estado de conservação do edificado contíguo, assim como outras características da área envolvente", lê-se na nota.

Mais informações sobre os "pontos de encontro de emergência" podem ser consultadas no.

Investigação
