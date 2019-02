"Informámos os operadores de que deveriam estar prontos para esta funcionalidade até fevereiro. Se de facto vamos implementar isso ou não, também depende da nossa capacidade de organização da carga."



O vereador da Câmara de Lisboa Miguel Gaspar refere que existem dois motivos para avançar de imediato com esta: o número de veículos disponíveis em Lisboa e o número de locais identificados pelos municípios para largar as mesmas.



O vereador com o pelouro da mobilidade avançou que existem já entre 2.000 e 2.500 trotinetes elétricas nas ruas, existindo, para já, cerca de 400 locais identificados com condições para o estacionamento destes veículos.



"Nessas circunstâncias, e os operadores já sabem disto, é a nossa intenção, se necessário, vir a obrigar a que o logout [fim da viagem] seja mesmo obrigatório [apenas] nesses locais", afirmou Miguel Gaspar ao jornal Eco.



De acordo com a intenção do município, os utilizadores só poderão terminar uma viagem de trotineta se esta estiver estacionada num dos pontos específicos para o efeito, que podem ser, ou os assinalados com autocolantes, ou os espaços já definidos para o estacionamento de bicicletas.



Questionado sobre se estas limitações poderão contribuir para o decréscimo da utilização do veículo, o vereador mostrou-se confiante de que tal não aconteceria desde que se criasse ma rede de pontos de estacionamento com muita capilaridade, como prevê a segunda condição para que a medida seja implementada.

