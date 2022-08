Lisboa é uma cidade para cadeira de rodas?

Os edifícios do Chiado, na Baixa de Lisboa, têm mais de 100 anos e muitos são ocupados por lojas que se tornam inacessíveis para uma pessoa numa cadeira de rodas. Nuno de Carvalho Mota partilhou a sua dificuldade no Instagram e, em conversa com a SÁBADO, reforça a necessidade de atualização de vários serviços.