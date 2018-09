Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam que, entre 2016 e 2017, Porto e Lisboa tenham ganho mais de 1500 moradores. Na capital, o crescimento é maior – com 1124 novas pessoas – e na Invicta o número é um pouco mais alto do que os moradores que tinham deixado a cidade anos antes – 468.

Esta estimativa vai contra a tendência dos últimos anos, em que milhares de pessoas mudaram-se para fora das grandes cidades. Os últimos dados concretos foram fornecidos pelo último Censos, em 2011.

Os resultados não têm em conta as mudanças de residência, mas sim o saldo demográfico, dado o carácter das estatísticas. A mesma refere que Lisboa terá à volta de 506 mil moradores, enquanto o Porto terá 214 mil pessoas.