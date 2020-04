A linha vermelha do Metro de Lisboa vai ter quatro novas estações. A notícia foi avançada pela TVI , esta sexta-feira.A expansão da linha vermelha vai acontecer a partir de São Sebastião e com direção a Alcântara. As novas estações serão: Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara.Este projeto terá um custo próximo dos 400 milhões de euros sendo que a obra deverá ter início em 2021 e terminar em 2024.