A reação da Liga surge após a ANEPC ter anunciado que vai realizar a partir deste ano e até 2020 um programa de promoção da segurança rodoviária junto das corporações para reduzir os acidentes que envolvem viaturas dos bombeiros.



A Liga refere que no âmbito do projeto "Bombeiros Século XXI" foram realizadas muitas ações do género ministradas por técnicos da Escola Nacional de Bombeiros (ENB), mas "tratou-se da única iniciativa de fundo realizada nesse domínio".



Na nota, a LBP questiona a ANEPC por não ter reforçado financeiramente a ENB para "mais formação em condução fora de estrada e condução defensiva".



"A ANEPC vem agora, numa manobra de verdadeiro sacudir a água do capote, anunciar um programa de formação que visa contribuir para a redução de sinistralidade rodoviária com bombeiros, quando antes teve mais que oportunidades de o fazer", precisa a LBP, acrescentando que tem alertado a Proteção Civil para esta questão.



A Liga lamenta também que a ANEPC "só agora" tenha descoberto o problema da sinistralidade rodoviária, uma vez que "sucessivamente" foram exigidas medidas concretas.



"Um plano de formação nunca vem tarde, mas muito se teria já feito e adiantado se ele já existisse há muito tempo, contribuindo para que a sinistralidade tivesse sofrido uma diminuição significativa", refere. lamentando que numa década tenham morrido 15 bombeiros em acidentes rodoviários.



A Liga sublinha ainda que a ANEPC deve demonstrar "finalmente e rápido" que a segurança rodoviária dos bombeiros é uma prioridade com o objetivo de "colmatar as falhas e graves omissões que teve ao não ouvir os alertas sucessivos da LBP".



A ANEPC avançou esta semana à Lusa que o Programa de Promoção da Segurança Rodoviária dos Corpos de Bombeiros vai ser desenvolvido este ano e em 2020 e incide em três eixos estratégicos, que passam pela informação, sensibilização, formação e treino.



Segundo a ANEPC, este programa tem como meta reduzir o número de acidentes dos veículos dos bombeiros em 25% e diminuir o número de mortos e de feridos graves associados a este tipo de sinistralidade em 50%.



Dados da ANEPC indicam que 15 bombeiros morreram em acidentes de viação nos últimos dez anos, número que ultrapassa aqueles que morreram a combater incêndios florestais no mesmo período.

