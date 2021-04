O homem que matou Magalhães

Foi tudo menos fácil, a viagem à volta do mundo, por mar, comandada por Fernão de Magalhães. Cinco caravelas com 256 tripulantes a bordo saíram de Sanlúcar de Barrameda, Espanha, a 20 de setembro de 1519. Quase três anos depois, apenas uma nau com 18 homens a bordo voltou. Nenhum dos sobreviventes foi o navegador português, que morreu há 500 anos, a 27 de abril de 1521, numa praia das Filipinas.



Fernão de Magalhães e seus homens chegaram a Cebu, no atual território das Filipinas, 565 dias depois da partida. "Foram bem recebidos pelos nativos, foi-lhes dada comida, descansaram durante uma semana. Magalhães ficava na embarcação e os outros em terra, com tendas. Conheceram pessoas, essa é a parte da humanidade", partilha a embaixadora das Filipinas em Portugal, Celia Anna M. Feria. Refere-se à denominação oficial das comemorações no seu país: 500 anos da Batalha de Mactan - Vitória e Humanidade. Em Portugal e Espanha, são os 500 anos da circunavegação do mundo pela expedição Magalhães-Elcano. "Claro que a vitória é acerca dos nativos terem vencido a batalha, mas a humanidade é também o que queremos realçar", reafirma a diplomata. "A humanidade de, após navegarem no Pacífico por três ou quatro meses, terem sido bem recebidos. Fiquei surpreendida quando li um artigo que dizia que havia canibais nas Filipinas quando Magalhães chegou. Fiquei ofendida, porque não há registos de o serem. Há algumas concepções erradas, porque são culturas diferentes. Era um sítio completamente diferente, com nativos, gente diferente."

Fernão de Magalhães teve algumas dificuldades em lidar com essas diferenças e, em especial, com as dinâmicas locais de poder. Já antes de 1521, Cebu (na região de Visayas Centrais) era um importante centro comercial e ponto de encontro de rotas que iam e vinham da China, Malásia, Índia e Japão. Estava instalada uma sociedade bem organizada, com hierarquias várias. As tribos tinham entre 30 a 100 famílias, chefiadas por um líder. O rajá Humabon era um deles e foi o anfitrião para a frota de Fernão de Magalhães. Recebeu a delegação vinda de Espanha com aprumo, cedeu ao batismo da maioria da sua tribo (entre 800 a 2000 pessoas de acordo com os historiadores), partilhou nas missas diárias organizadas pelos ibéricos e partilhou com o navegador português os problemas que andava a ter com um líder rival, Lapulapu, da ilha vizinha de Mactan.



Jobers Bersales é professor no departamento de Arqueologia da Universidade de San Carlos, em Cebu, e traça o cenário de há 500 anos que levou à batalha de Mactan: "Havia uma disputa familiar e territorial entre Humabon e Lapulapu, Magalhães quis mostrar poder ao seu anfitrião e partiu para Mactan para tentar subjugar o chefe rival. A maré estava baixa e os espanhóis desembarcaram com armaduras, sob um calor intenso e húmido. Enterraram-se na lama e não tiveram grandes hipóteses".

Eram cerca de 60 europeus, acompanhados por cerca de um milhar de nativos aliados de Humabon (em 20 a 30 barcos locais), a quem o português ordenou que ficassem ao largo. Confiava em Deus e nos homens que tinha consigo. Do outro lado, Lapulapu e 1500 guerreiros atentos. Apenas o tronco dos europeus estava protegido e trataram de apontar às pernas.