Não há relação entre aumento de casos de Covid-19 e abertura das escolas, diz DGS

"Não se encontrou nenhuma relação entre a abertura das escolas e o aumento do número de casos [de Covid-19]", assegurou esta segunda-feira a diretora-geral da Saúde quando questionada sobre uma possível ligação entre a abertura do ano escolar presencial e o aumento do número de casos em Portugal.





"Primeiro porque o número de casos nas escolas é relativamente limitado. Muitas vezes são casos isolados, pensa-se que a maior parte das vezes foram contraídos na comunidade e não ao contrário", disse Graça Freitas.

Por continuarmos a ter, em Portugal, um padrão de transmissão maioritariamente familiar e social, "não temos evidência nenhuma que a abertura das escolas tenha contribuído para aumento deste número de casos", salientou.