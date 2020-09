Julgamento do e-Toupeira está entre Relação e Supremo há mais de um ano

O julgamento do caso e-Toupeira está há mais de um ano "bloqueado" entre o Tribunal de Relação de Lisboa e o Supremo Tribunal de Justiça devido a um recurso do funcionário judicial e antigo observador de árbitros Júlio Loureiro, acusado de corrupção a favor do Benfica.

O funcionário judicial recorreu após ter sido pronunciado em setembro do ano passado e está agora em causa o pagamento de uma multa, por alegado dia de atraso na interposição do recurso, contestado pelo mesmo.

De acordo com o Jornal de Notícias, Júlio Loureiro tinha sido ilibado pelo TCIC, mas, após recurso do Ministério Público, a Relação de Lisboa colocou-o como arguido do processo. O funcionário recorreu, mas a mesma Relação entende que este não o podia fazer. O seu advogado fez uma reclamação, em dezembro do ano passado, que foi aceite pelo Supremo Tribunal de Justiça.